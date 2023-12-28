Подросток из Мариуполя получил билеты на матч «Зенита» в рамках акции «Елка желаний»
Фото: [Пресс-служба губернатора и правительства МО]
Подросток из Мариуполя Богдан Ермаков в рамках акции «Елка желаний» получил в подарок билеты на матч команды «Зенит». Мечту мальчика исполнил глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.
Школьнику двенадцать лет. Он занимается смешанными единоборствами и футболом.
«Я выбрал этот подарок, потому что давно мечтал съездить на матч любимой команды. Я буду использовать подарок весной, когда поеду в Санкт-Петербург на матч. (…) Спасибо вам большое за такой подарок», - сказал мальчик.
Он добавил, что в будущем планирует стать профессиональным футболистом.