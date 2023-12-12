Подруга Наины Ельциной рассказала о ее плохом состоянии

Валентина Шмакова постоянно созванивается с Наиной Ельциной и узнает у нее о самочувствии. Они общаются еще со времен учебы в институте (сейчас УрФУ). Как Шмакова рассказала в беседе с URA.RU, в один из дней она потеряла подругу и не смогла до нее дозвониться. Пришлось писать дочери Наины Иосифовны.

«Татьяна мне ответила: «мама болеет, но сейчас получше». Это было недели две назад», — заявила Шмакова.

Шмакова отметила, что у самой есть проблемы со здоровьем и вчера ей даже потребовалась скорая из-за скачка давления. Однако она не приехала из-за большой нагрузки и теперь женщина ждет врача на дом.

Отметим, Наине Ельциной уже 91 год.12 декабря экс-первую леди государства госпитализировали и оставили под наблюдением врачей.