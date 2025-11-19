«Подсматривал в окно — сел на пять лет»: юрист предупредила о реальном сроке за подглядывания
Юрист Нечаева: за подглядывание за соседями можно лишиться свободы
Фото: [Балашиха. ЖК Молодежный/Медиасток.рф]
За привычку следить за соседями могут привлечь к уголовной ответственности. Об этом в интервью интернет-изданию «Абзац» предупредила юрист Екатерина Нечаева, которая разъяснила положения законодательства, регулирующие вопросы вторжения в частную жизнь.
По словам специалиста, к ответственности могут привлечь лиц, которые регулярно подсматривают за соседями через окна их жилищ. В качестве доказательств противоправной деятельности могут выступать фотографии или видеозаписи, фиксирующие факты вторжения в личное пространство.
«Виновнику может грозить лишение свободы до пяти лет и штраф до 200 тыс. руб. Не важно, бинокль он использовал или просто стоял у окна — ответственность все равно будет», — сказала Нечаева.
Альтернативной мерой наказания является лишение свободы, максимальный срок которого может достигать пяти лет.
