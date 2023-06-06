Итоги регионального этапа конкурса «Мастер года» подвели в Подмосковье

Сегодня в техникуме имени С. П. Королева в подмосковном Королеве прошла церемония закрытия регионального этапа конкурса «Мастер года», в котором приняли участие преподаватели колледжей и мастера производственного обучения. Об этом рассказали в региональном Минобразования.

В сообщении ведомства уточнили, что всего в конкурсе приняли участие 76 конкурсантов. Они представили более 50 профессиональных направлений, включая дизайн, малярное дело и другие. На церемонии закрытия конкурса присутствовал министр образования региона Илья Бронштейн, который поздравил гостей и участников мероприятия. 10 лучших получили благодарность Минобразования Подмосковья. Победителем регионального этапа конкурса стала Ирина Борзова, преподаватель специальных дисциплин Губернского колледжа. Она примет участие в финальном испытании, которое пройдет в Туле в октябре.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратится к жителям с традиционным отчетом 7 июня.

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