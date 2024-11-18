Подведены итоги XX Международного фестиваля военно-патриотического кино «Волоколамский рубеж»

Завершился XX Международный фестиваль военно-патриотического кино «Волоколамский рубеж». В закрытии приняли участие известные актеры театра и кино: Вахтанг Беридзе и Ирина Лачина – они выступили в роли ведущих мероприятия.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова отметила, что «Волоколамский рубеж» служит символом памяти о героизме советского народа в годы Великой Отечественной войны. Все фильмы, представленные на фестивале, объединены темой патриотизма. Они стали своего рода живой хроникой событий, происходивших в прошлом и продолжающих развиваться в контексте текущих реалий, включая Специальную военную операцию. Наталья Юрьевна подчеркнула важность таких фильмов для современного общества.

Фото: [ Пресс-служба администрации Волоколамского ГО ]

В этом году приз за лучший игровой фильм получила кинокартина «Командир», поставленная режиссерами Тимуром Хваном и Александром Гурьяновым. Актер Кирилл Зайцев, сыгравший главную роль, был удостоен награды им. Алексея Петренко. Кроме того, продюсер фильма «Командир» Кирилл Зайцев получил специальный приз от администрации Волоколамского округа. Почетную награду вручила сама Наталья Козлова, высоко оценившая труд всей команды.

Фото: [ Пресс-служба администрации Волоколамского ГО ]

В своем обращении она выразила глубокую признательность всем организаторам и участникам фестиваля за приложенные усилия и стремление создавать произведения, которые служат на благо общества и вдохновляют молодое поколение.