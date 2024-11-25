Подвиги кубанских казаков почтили в ходе акции в Волоколамском округе

Акция развернулась у поклонного креста на Волоколамском шоссе. Здесь собрались московские юнармейцы, казаки Кубанского и Центрального казачьих войск, молодые учащиеся из Московского государственного университета технологий и управления им. К Г. Разумовского, а также кадеты Рузского казачьего кадетского корпуса. Вместе они почтили память отважных казаков, положивших жизни в ходе оборонительных боев осенью 1941 года. Тогда они остановили колонну немецких танков, спасли множество жизней и отважно стояли за Родину до последнего. При этом у бойцов не было тяжелой техники: только ручные пулеметы, холодное оружие, шашки и бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью.

В ходе акции прочли заупокойную литию и традиционно возложили цветы. Волоколамск помнит темные страницы истории и подвиги героев, приблизивших победу и мирное небо над головой.