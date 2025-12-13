«Подводное царство лжи». В Европе ищут «шаманку», укравшую у доверчивых женщин 8,3 миллиона фунтов

В Европе продолжается международный розыск 44-летней Марианны Мияилович, которая под предлогом проведения шаманских обрядов обманула состоятельных клиенток из Мюнхена и Вены на огромную сумму. По данным The Telegraph, общий ущерб от ее многолетней деятельности оценивается в 8,3 миллиона фунтов стерлингов, что эквивалентно 860 миллионам рублей.

Схема мошенничества была построена на эксплуатации страхов и суеверий. Марианна и ее невестка Анна убеждали женщин, что их драгоценности «прокляты» и несут серьезную угрозу для семьи. Единственным спасением, по их словам, была передача украшений для проведения дорогостоящих ритуалов «очищения». Как только ценности оказывались в руках мошенниц, они бесследно исчезали. В особо циничных случаях Марианна обещала исцеление от рака одной из жертв, которая в итоге передала ей крупную сумму, но вскоре скончалась.

Когда полиция вышла на след преступной группы, при обыске в доме подозреваемой была обнаружена настоящая сокровищница. Во дворе, под бассейном, находился секретный люк, ведущий в потайную комнату. Там правоохранители обнаружили 25 килограммов золотых слитков, множество ювелирных изделий, часы и пачки наличных из США и Швейцарии. Кроме того, были изъяты 14 роскошных автомобилей (включая Aston Martin, Jaguar и BMW) и заморожены банковские счета.

В ходе обыска были задержаны 29-летний сын Марианны, ее бывший муж и невестка Анна. Мужчины заявили, что не имеют отношения к мошенничеству и работают в сфере торговли недвижимостью. Сама же организатор аферы скрылась, и её местонахождение до сих пор неизвестно.

На судебных слушаниях адвокат семьи пытался объяснить происхождение богатства, ссылаясь на законные источники: наследство, подарки и прибыль от бизнеса. Он также утверждал, что его клиенты вели скромный и экономный образ жизни. Однако масштабы изъятого имущества и показания пострадавших красноречиво свидетельствуют о противоположном.

