«Год семьи прошел, а позитива не добавилось»: депутат Останина нашла виноватых в разводах

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина выступила с неожиданной версией. По ее словам, причина роста разводов — не деньги, не быт и не измены, а то, что мы видим по телевизору. Об этом сообщает Lenta.ru.

Депутат посетовала: после указа президента о Годе семьи на центральных каналах так и не появилось положительных примеров. Эфир продолжают заполнять программы о маргинальных семьях. Останина считает, что именно отсутствие позитивных семейных образов убивает институт брака. Зрители не видят, как нужно, а видят, как не нужно. И следуют плохим примерам.

Парламентарий призвала вернуть институту семьи его изначальный смысл. Для этого в публичное пространство необходимо активнее внедрять рассказы о хороших, многодетных, счастливых семьях. Чтобы они стали образцом для подражания. По мнению Останиной, это проще, чем бороться с последствиями.

