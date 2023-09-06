«Подзаряжает батарейки»: как любовницы помогают женатым, но вредят сами себе

Нередки случаи, когда чувства тянут девушек к мужчинам, которые уже заняты. Однако, даже если такой человек отвечает взаимностью, отношения принесут даме исключительно проблемы.

Психолог Ольга Маркова рассказала, какими последствиями чреват роман с женатым мужчиной. По ее словам, негативных сценариев довольно много, а счастливое будущее ждет далеко не всех.

«Часто любовница, как это ни парадоксально, является помощницей семейной системе. Мужчина с ней как бы «подзаряжает батарейки», и это позволяет ему снижать уровень стресса, который может существовать в супружеских взаимоотношениях, таким образом стабилизируя их. Любовница же пребывает в постоянном ожидании своего «принца», но так и не добивается его», — рассказала собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Такая девушка подстраивает свободные время и планы под избранника в надежде того, что он уйдет к ней. Она ограничивает свой круг общения и избегает новых знакомств с мужчинами. В конце концов, постоянная подстройка под планы другого человека приводит к психическим проблемам.

«Повышается тревожность, плюс возвращение мужчины в лоно семьи каждый раз является подтверждением того, что выбирают кого-то другого, а за этим следует снижение самооценки. Также это провоцирует возникновение проблем с доверием к мужчинам в будущем, а страх быть увиденной женой или знакомыми возлюбленного формирует внутреннее ощущение неполноценности», — предупредила психолог.

В некоторых случаях, отметила Маркова, женщина может терпеть абьюзивные отношения с мужчиной, будучи уверенной, что она не заслуживает чего-то большего. Это приводит к большому внутреннему напряжению и часто является источником проблем с психическим и физическим здоровьем.

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