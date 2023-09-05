Психолог Воробьева назвала способы не развить в ребенке синдром выученной беспомощности

По словам психолога Алины Воробьевой, даже когда ребенок еще не может ничего делать сам, родителям следует готовиться воспринимать его как отдельную личность. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что стоит все делать вместе с малышом, а не без него за малыша.

По мнению специалиста, нужно рассказывать ему вслух, что сейчас происходит, почему и зачем мама с папой делают именно так, а не иначе.

Она добавила, что чем дольше делать все за малыша, тем больше риск взрастить у него синдром выученной беспомощности.