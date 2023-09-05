Психолог Воробьева назвала способы не развить в ребенке синдром выученной беспомощности
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По словам психолога Алины Воробьевой, даже когда ребенок еще не может ничего делать сам, родителям следует готовиться воспринимать его как отдельную личность. Об этом сообщает Life.ru.
Она отметила, что стоит все делать вместе с малышом, а не без него за малыша.
По мнению специалиста, нужно рассказывать ему вслух, что сейчас происходит, почему и зачем мама с папой делают именно так, а не иначе.
Она добавила, что чем дольше делать все за малыша, тем больше риск взрастить у него синдром выученной беспомощности.