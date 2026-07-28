Подземный подкоп в Варенском районе: как на границе Литвы нашли скрытый туннель
ТАСС: на границе Литвы и Белоруссии найден подземный ход в Варенском районе
Сотрудники службы охраны государственной границы при МВД Литвы обнаружили подземный туннель, проложенный с белорусской стороны. Объекты инфрастуктуры зафиксировали в Варенском районе балтийской республики, пишет ТАСС.
Назначение туннеля и принятые меры
По информации литовских пограничников, подземный ход еще не имел выходящего отверстия на территории Литвы:
- Цель создания: представители ведомства заявили, что маршрут предназначался для переправки нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, пытающихся проникнуть в ЕС через Белоруссию.
- Ликвидация: после завершения необходимых процессуальных действий и осмотра литовские службы засыпали туннель землей.