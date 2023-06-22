Поэтесса из Красноармейска возложила цветы к монументу павших бойцов Великой Отечественной

Площадь Победы в Красноармейске (Городской округ Пушкинский) в ночь на 22 июня заполнилась пришедшими почтить память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Среди них была поэтесса Галина Мастюгина.

Эхо войны в семье Мастюгиной отзывается непреходящей болью. В страшном пекле битвы один родной дядя пал смертью храбрых под Ленинградом, другой вернулся с фронта с тяжелым ранением и вскоре скончался.

Боевые истории своих близких родственников дали Галине Мастюгиной импульс для творчества — она стала писать стихи о войне. Недавно вышел сборник произведений. В настоящее время идет работа над новым проектом.

Галина Мастюгина часто встречается со школьниками. На днях очередная творческая встреча состоялась в центре «Радость». Поэтесса рассказала о первых, самых трудных, днях войны и прочитала стихи. Ребята были под большим впечатлением, некоторые даже обещали выучить стихи наизусть.