Поезд насмерть сбил шестилетнего ребенка на железнодорожном переезде под Липецком

О произошедшем проинформировала пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ. Сообщается, что мальчик катался на велосипеде поблизости от железнодорожного регулируемого переезда в Липецкой области.

Отмечается, что ребенок с отцом проигнорировали запрещающий сигнал переезда и опущенный шлагбаум, и выехали на железнодорожное полотно. В это самое время показалась электричка. Затормозить машинист не успел.

«Инцидент произошел утром на перегоне Усмань - Стрелецкий хутор Липецкой области. Электропоездом сообщением "Воронеж-Грязи"… произошло смертельное травмирование малолетнего мальчика, который следовал совместно со своим отцом. По предварительным данным, мальчик с папой на двух велосипедах осуществляли переезд железнодорожного пути с закрытым шлагбаумом», — приводится на сайте Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Ребенок от полученных травм скончался до приезда медиков. Отец отделался парой ушибов. В настоящее время по факту смерти несовершеннолетнего следствием возбуждено уголовное дело.