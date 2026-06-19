Поезда из Крыма резко изменили маршрут: что происходит с транспортом

Несколько пассажирских составов, следующих из Крыма, отправляются по скорректированным маршрутам через станцию Владиславовка. Об этом пишет МК.

Пассажирские поезда, следующие из Крыма в направлении Рязани и других городов России, изменили привычные маршруты. Об этом сообщили в компании «Гранд Экспресс Сервис».

Корректировки затронули сразу несколько составов дальнего следования.

Какие рейсы затронуты

Изменения коснулись следующих поездов:

№ 28 Симферополь — Москва, отправление от станции Владиславовка в 20:15, с организацией автобусного подвоза из Симферополя в 18:00.

№ 92 Севастополь — Москва, отправление в 19:55 от Владиславовки, с автобусами из Севастополя и Симферополя.

№ 179/180 Симферополь — Санкт-Петербург, отправление в 19:30 от Владиславовки, также с автобусным сообщением из Симферополя.

Организация пересадки пассажиров

Для обеспечения перевозки пассажиров организованы автобусные маршруты из крупных городов Крыма до станции отправления поездов. Это позволяет сохранить график движения составов на магистральных направлениях.