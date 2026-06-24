Поездка через Крымский мост обернулась многочасовым ожиданием для автомобилистов

На подъездах к Крымскому мосту продолжается увеличение автомобильной очереди. В ожидании досмотра находятся 899 транспортных средств, а время проезда достигает трех часов. Об этом сообщил в «Максе» оперативный канал о ситуации на мосту, пишет ТАСС.

На подъездах к Крымскому мосту вновь зафиксировано значительное скопление автомобилей. По состоянию на 24 июня в очереди на досмотр находятся 899 транспортных средств.

Наибольшая нагрузка сохраняется со стороны Керчи

Согласно данным оперативного канала, освещающего ситуацию на мостовом переходе, основная часть затора образовалась со стороны Керчи. Там своей очереди на ручной досмотр ожидают 749 автомобилей.

Со стороны Тамани ситуация остается менее напряженной. На этом направлении в очереди находятся 150 транспортных средств.

Водителям приходится ждать до трех часов

Из-за высокой загруженности пунктов контроля время ожидания для автомобилистов составляет около трех часов. Водителям рекомендуют учитывать дорожную обстановку при планировании поездок через Крымский мост.

Специалисты продолжают следить за ситуацией на транспортном переходе и информировать граждан об изменениях в режиме пропуска транспорта.