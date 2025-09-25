Студентка из Подмосковья покорила гостей «Интервидения» русским гостеприимством и красотой

Студентка из Павловского Посада Мария Климова стала неожиданной звездой прошедшего в Москве конкурса «Интервидение», причем задолго до начала музыкальных выступлений. Это выяснило издание REGIONS, которое пообщалось с яркой девушкой, запомнившейся иностранным гостям.

Встречая иностранных делегатов в аэропорту в традиционном русском костюме — ярком сарафане с узорами и кокошнике, украшенном бисером, — студентка превратила формальное приветствие в настоящий перформанс. Фотографии с красавицей в народном наряде участники конкурса развезли по всему миру, а сама Мария ощутила себя живым проводником русской культуры.

История ее попадания на событие напоминает сценарий удачного фильма: заполнив анкету волонтера почти случайно, после беглого просмотра новостной ленты, девушка прошла отбор и оказалась в эпицентре международного проекта. По ее словам, русский костюм не просто одежда — он диктует особую пластику и чувство достоинства, позволяя показать миру не только современные технологии России, но и ее глубинную культурную идентичность. Гости из разных стран с искренним интересом разглядывали детали наряда, что стало для волонтерши лучшей наградой.

«Видела, как их глаза загорались, когда они рассматривали детали костюма, как пытались уловить дух времени, который он нес в себе. Это было невероятное ощущение — видеть, как культура, которую я так люблю, вызывает живой отклик у людей из разных уголков мира», — добавила Маша.

Активная жизненная позиция Марии — волонтерство, участие в социальных проектах и любовь к музыке. Кроме того, девушка успешно обучается в РАНХиГС, совмещая деятельность и хобби с получением серьезных знаний.

Ранее сообщалось, что волонтеры из округа Пушкинский Московской области внесли вклад в международный конкурс «Интервидение-2025».