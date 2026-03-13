Погода запутала одуванчики: в Ступине сорняк пришел в «боевую готовность», несмотря на снег

Житель подмосковного Ступина Андрей Синцов, прогуливаясь по городу, сделал неожиданное открытие. Среди серого асфальта и остатков снежных куч он заметил одуванчики, которые уже находятся в «полной боевой готовности». Фотографией необычной находки мужчина поделился с редакцией REGIONS .

Снимок запечатлел молодые листья, пробивающиеся сквозь прошлогоднюю листву. Сами цветы еще не распустились, но уже готовы вот-вот зажечься ярко-желтым цветом, опережая привычный природный график.

Обычно одуванчики в средней полосе России начинают цвести в апреле. Однако аномально теплая погода, установившаяся в регионе, внесла коррективы в биоритмы растений. Там, где солнце успело прогреть почву, зелень пошла в рост с опережением на несколько недель.

«Одуванчики в полной боевой готовности», — прокомментировал автор фото.

Для местных жителей появление первых весенних цветов стало знаком того, что зима окончательно сдает позиции. Если солнечная погода продержится еще несколько дней, первые желтые головки одуванчиков могут украсить газоны Ступина задолго до наступления календарного апреля.

