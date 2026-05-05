«Гул на весь район». Мощные взрывы повредили торговый центр в Чебоксарах
В Чебоксарах в результате серии мощных взрывов получило повреждения здание торгового центра, расположенного на юге города.
Согласно данным, опубликованным очевидцами и переданным в телеграм-канал SHOT, инцидент привел к разрушению фасадной части и остекления коммерческого объекта.
По словам местных жителей, взрывы произошли в районе торгового центра, где обломки разрушили фасад и остекление здания. На данный момент нет сообщений о пострадавших».
Ранее сообщалось о том, что беспилотник врезался в здание в районе Мосфильмовской улицы.