«Атака с неба в тихом пригороде». В Белгородской области велосипедиста ранило осколками FPV-дрона

В Белгородской области житель Грайворона пострадал в результате атаки украинского FPV-дрона. В момент удара мужчина передвигался на велосипеде. О данном инциденте проинформировал глава региона Вячеслав Гладков.

В своем сообщении губернатор уточнил, что пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение — Грайворонскую центральную районную больницу. Врачи провели диагностику и выявили у мужчины осколочные травмы нижних конечностей. В связи с необходимостью специализированного вмешательства и продолжения лечения, пациента планируют перевезти в городскую больницу №2 Белгорода .

На данный момент в официальном сообщении не приводятся детали произошедшего и сведения о возможных повреждениях инфраструктуры на месте происшествия. Специалисты продолжают работу по оценке нанесенного ущерба и устранению последствий удара.

Ранее сообщалось о том, что силы ПВО сбили еще один дрон, летевший на Москву.