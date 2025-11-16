Погодные качели: синоптик раскрыл, когда в Москву и Подмосковье придет тепло после морозов

Столичный регион ожидает резкая смена погодного сценария в начале недели, предупреждает в беседе с RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Вместо морозных выходных москвичей ждет интенсивное потепление с переходом осадков из снежной фазы в дождевую. Уже в ночь на понедельник начнется снег, который постепенно трансформируется в мокрый снег, а затем в дождь.

Температурный режим преподнесет сюрприз: ночью еще будет подмораживать до -2...-4°С, но днем воздух прогреется до весенних +3...+5°С. Пик тепла придется на вторник, когда столбики термометров поднимутся до рекордных для этого времени года +7...+9°С. Ночные температуры также останутся положительными — не ниже +2°С по области и около +4°С в черте города.

Этого теплового заряда и дождя, по оценке эксперта, окажется достаточно для полного уничтожения снежного покрова.

В среду погода стабилизируется — осадков не ожидается, хотя температура вернется к сезонным значениям около 0°С. Такая погода в основном будет держаться по всей Московской области.

К четвергу ситуация вновь изменится: ночные заморозки до -1...-3°С создадут на дорогах гололедицу, превращая растопленный снег в скользкую каток.

