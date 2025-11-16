Рекорд холода и ледяной дождь: что принесет погода столице и Подмосковью на неделе

Минувшая ночь в столичном регионе установила осенний рекорд холода, став самой морозной с начала сезона. Как сообщил в своем телеграм-канале синоптик Евгений Тишковец, в Подмосковье и Москву пришли первые декабрьские морозы.

Столбики термометров под утро опустились до -4,3°C на ВДНХ, -5,2°C в Тушино и до -6,8°C в Бутово. Антициклон, подаривший москвичам ясное небо, также принес и декабрьские температуры: в Подмосковье, в Михайловском, зафиксировали -7,6°C.

«В столичном регионе ударили декабрьские морозцы! В Москве минувшая ночь стала самой холодной этой осенью!», — написал Тишковец.

Однако синоптик предупреждает: это лишь кратковременная передышка перед мощным погодным штормом. Уже сегодня днем в регион войдет теплый атмосферный фронт, связанный с северо-атлантическим циклоном. Он кардинально изменит метеопейзаж всего за несколько часов.

В ночь на понедельник сохранится морозная погода с температурой -1…-3°C, но уже утром понедельника небо затянется облаками, а на западе и северо-западе Подмосковья ожидаются опасные явления — местами пройдет ледяной дожень.

К вечеру понедельника температура соверши резкий скачок вверх, достигнув значений +2…+5°C. Атмосферное давление при этом будет стремительно падать.

Во вторник москвичей ждет фактически весенняя погода в конце ноября: столбики термометров покажут ночью +3…+6°C, а днем и вовсе поднимутся до +7…+10°C. Практически весь снежный покров, если он успел образоваться, растает, превратив улицы в сырую и промозглую кашу.

Синоптики советуют горожанам быть предельно осторожными на дорогах в понедельник из-за гололедицы, а также подготовиться к резкой смене гардероба — с зимних пуховиков на демисезонные куртки.

Ранее сообщалось, что Москву и область 16 января ждут заморозки и гололедица. Водителей призвали быть особенно бдительными.