Похищение во время ужина: как свидание в ресторане закончилось стрельбой и пленом

В колумбийском департаменте Каука произошло дерзкое нападение: четверо вооруженных мужчин похитили 29-летнюю блогершу Зуланди Мамбускай. Преступление совершено на глазах у возлюбленного девушки, который пытался дать отпор нападавшим. Об этом сообщает портал Need To Know.

Нападение у ресторана и попытка защиты

Инцидент произошел вечером 11 июля. По данным местного портала Need To Know, события разворачивались по следующему сценарию:

Похищение: Девушка вместе со своим бойфрендом находилась в одном из местных ресторанов, когда к зданию подъехал автомобиль с четырьмя вооруженными неизвестными. Бандиты ворвались в заведение, схватили Мамбускай и силой затолкали ее в машину.

Стрельба: Возлюбленный бьюти-блогерши попытался вмешаться и помешать похитителям, однако нападавшие открыли огонь на поражение и ранили мужчину, после чего скрылись с места преступления.

Кто такая Зуланди Мамбускай и что известно о поисках

Зуланди Мамбускай — популярный в регионе бьюти-блогер, ведущая аккаунт в социальной сети TikTok, где она публиковала видеоролики, посвященные макияжу, уходу за собой и прическам.

Правоохранительные органы Колумбии ведут масштабные поиски похищенной девушки. Точные данные о состоянии здоровья ее раненого спутника пока не разглашаются. В полиции отмечают, что департамент Каука известен высокой концентрацией и активностью организованных преступных группировок.