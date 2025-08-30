Похититель обчистил мужчину на 21 млн рублей в центре Москвы

В Москве неизвестный похитил криптовалюту на сумму более 21 млн р. в специализированном обменном пункте. Пострадавший обратился в полицию, как сообщает РИА Новости , ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

