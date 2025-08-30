Похититель обчистил мужчину на 21 млн рублей в центре Москвы
РИА Новости: У москвича украли более 20 млн рублей криптовалютой
Фото: [unsplash.com]
В Москве неизвестный похитил криптовалюту на сумму более 21 млн р. в специализированном обменном пункте. Пострадавший обратился в полицию, как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
В центре Москвы произошла крупная кража криптовалюты на сумму 21,4 млн р. Пострадавший обратился в полицию с заявлением о хищении цифровых активов в одном из обменных пунктов. Следственные органы начали проверку по факту произошедшего.
По предварительным данным, неизвестный злоумышленник похитил криптовалюту в специализированном учреждении, занимающемся обменом электронных валют. Точные обстоятельства инцидента и метод совершения преступления устанавливаются правоохранительными органами.
