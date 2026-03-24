Походы в туалет превратились в пытку: мужчина делал это по 100 раз за день

Житель Великобритании Сас Парсад столкнулся с редким заболеванием, которое заставляло его посещать уборную до 100 раз в течение дня. Как сообщает Metro, изначально мужчина принял резкую боль в животе за обычное пищевое отравление.

Однако состояние британца не улучшалось, а неприятные симптомы лишь нарастали. В итоге это привело к серьезным последствиям: человек почти перестал покидать дом, стремительно потерял вес и лишился возможности работать из-за постоянного дискомфорта.

Медики на протяжении месяца проводили обследование. Первоначально специалисты подозревали у пациента синдром раздраженного кишечника, но позже диагностировали болезнь Крона. Услышав о неизлечимости недуга и риске удаления кишечника, мужчина едва не потерял сознание.

После того как диагноз был официально подтвержден, он приступил к терапии, полностью пересмотрел рацион и повседневные привычки. Благодаря предпринятым мерам пациенту удалось снизить остроту проявлений болезни и вернуться к полноценной жизни.