Покойник ожил в последний момент — «чудо» или ошибка врачей?

В Индии юноша, которого сочли мертвым, ожил на собственных похоронах. Об этом также сообщает NDTV.

В Индии произошел невероятный случай: молодой человек по имени Бхау Лашке, которого медицинские работники сочли ушедшим из жизни после произошедшего с ним инцидента, подал признаки жизни прямо во время церемонии прощания. Семья юноши сообщила, что во время подготовки к захоронению Лашке неожиданно начал проявлять двигательную активность и кашлять.

«Покойника» оперативно доставили обратно в медицинское учреждение, где он был подключен к аппарату искусственного дыхания. Сейчас Лашке находится под наблюдением в тяжелом состоянии. При этом администрация госпиталя отрицает факт констатации смерти, предполагая, что близкие пациента неверно интерпретировали информацию, предоставленную врачами.

Ранее в РПЦ объяснили, какими цветами лучше всего украшать могилы.