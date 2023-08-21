«Похоронка в день рождения»: мать бойца СВО получила страшные вести

Екатерина Сафонова потеряла на спецоперации своего сына Данила. Ему не успело исполниться и 20-ти лет. А после смерти родного человека женщина стала замечать, что важные события на фронте связаны с семейными праздниками.

По словам Екатерины, трагические моменты переплелись с самыми радостными и навсегда отравили семейные праздники.

«Пятого мая — мой день рождения. В этот день мне позвонил Данил и сообщил, что окончательно уходит «за ленточку» и что связи не будет. У самого Данилы день рождения 21-го октября, но до него он не дожил, в этот день нам с отцом принесли похоронку, а 26-го октября, в папин день рождения, состоялись похороны», — перечисляет совпадения Сафонова.

Отчасти связан с этой цепочкой событий и день рождения дочки Екатерины по имени Диана. Она — сестра погибшего бойца.

«У Дианы день рождения 8-го декабря, а на следующий день, 9-го декабря, состоялось открытие мемориальный доски в школе, где учился мой сын», — говорит женщина в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Екатерине очень не хватает сыновьей заботы. Она с трепетом вспоминает, как Данила, будучи медиком, сам ставил ей уколы во время болезни, или как приходила домой после рабочей смены, а сын ласково спрашивал: «Мама, ты устала? Ложись, отдохни, я сейчас все сделаю». И парень разогревал еду, которую сам прекрасно готовил.

«Я всегда его хвалила за кулинарный талант, и мне так нравилось, как он меня называл «мамиська». Когда он возвращался после прогулок с друзьями, открывал дверь и говорил: «Я дома». Все бы отдала, чтобы услышать, как вновь открывается дверь, и он весело сообщает, что пришел», — делится Екатерина.

Ранее мы рассказывали, как Сафонов отправился на передовую и погиб, защищая Родину.