Похороны Ширвиндта пройдут спустя месяц после смерти

Похороны актера и культурного деятеля Александра Ширвиндта состоятся 14 апреля. Прощаться с маэстро будут на Новодевичьем кладбище, спустя месяц после смерти. Почему ритуальную процессию организуют именно сейчас в беседе с сайтом aif.ru предположил Стас Барецкий.

Стас Барецкий, можно сказать, известный не только актер, но и похоронщик. Он не увидел ничего странного в том, что Александра Ширвиндта хоронят спустя месяц после смерти. По его словам, процедура вполне адекватная.

Как объяснил Барецкий, тело привозят в морг, а дальнейшие процессы организуются уже исходя из пожеланий близких покойного. При кремации они могут забрать урну и определить на уже имеющуюся могилу, а могут держать емкость на участке дома. Правда, это бы потребовало получения специальной справки.

«И то, что урну с прахом Ширвиндта так долго не захоранивали, — не исключение. Нормальная история!<...> Сегодня люди предпочитают кремировать своих родственников. Что тело будет лежать в земле?! Это же по православным законам так хоронят. А по древним иудейским законам тела умерших родственников положено сжигать, поэтому в случае с Ширвиндтом, возможно, и было принято такое решение. Как говорится, каждому свое», — высказался Барецкий.

При этом известно, что место на Новодевичьем кладбище столицы получить очень непросто. Это территория — закрытого типа, на которую определяют только за заслуги перед Родиной или в связи с погребением родственника. Других способов нет.

Напомним, Александр Ширвиндт родился в еврейской семье в Москве, где жил и трудился до смерти. Его называли «королем флегматичного юмора». 15 марта 2024 года маэстро не стало в возрасте 89 лет: Ширвиндта подвело здоровье. Родные говорили, что у Заслуженного актера была серьезная сердечная недостаточность.