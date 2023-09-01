Похудевшая Литвинова оголила бедра и плечи в закрытом купальнике

Многие российские зрители раньше были фанатами актрисы. Однако знаменитость еще в прошлом году решила уехать из страны и обосноваться за границей. Именно поэтому некоторые фанаты отвернулись от нее. Другие же не изменили своего мнения о Литвиновой и продолжают восхищаться не только деятельностью, но и фигурой звезды.

Так недавно в социальных сетях актрисы появился свежий снимок, на котором она запечатлена в довольно оригинальном купальнике. Казалось бы, закрытый вариант под стать 56-летней Литвиновой. Но похудевшая красотка все же смогла оголить стройные ножки и изящные плечи с ключицами, которым могут позавидовать ровесницы.