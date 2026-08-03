Поиски над тайгой: спасатели вылетели на место исчезновения самолета в Приангарье
РЕН ТВ: самолет мониторинга лесных пожаров пропал с радаров в Иркутской области
В Бодайбинском районе Иркутской области перестало выходить на связь воздушное судно, выполнявшее мониторинг лесопожарной обстановки. На борту находились два человека, экстренные службы начали поисково-спасательную операцию. Об этом 3 августа сообщил источник РЕН ТВ.
Обстоятельства происшествия и поисковые работы
- Цель полета: Воздушное судно проводило регулярный облет территории для контроля за лесными пожарами в Бодайбинском районе.
- Потеря связи: 3 августа в процессе выполнения задачи борт внезапно прекратил выходить на связь с диспетчерами.
- Спасательная операция: В район возможного местонахождения самолета оперативно направились поисково-спасательные службы. Обстоятельства происшествия и состав экипажа уточняются.