Поисковик Торгашина откинула версию с побегом и убийством Усольцевых

Семья Усольцевых исчезла в Красноярском крае во время похода к горе Буратинка. После двух недель поисков, ни следов, ни каких-либо улик не найдено. По плану, семья должна была преодолеть 14 км по проторенной туристической тропе за 5-6 часов. Но они так и не вернулись, сообщает КП .

После двух недель поисков спасатели, волонтеры и местные жители обыскали территорию, однако не нашли ни следов, ни личных вещей. Даже собака, которая в таких случаях обычно выходит к людям, не появилась. В связи с этим возникло множество теорий о причинах исчезновения. Руководитель поисково-спасательного отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина пояснила, что для побега требовалась серьезная подготовка, в то время как семья, судя по всему, планировала краткосрочный поход в лес.

Одной из популярных версий стало предположение о побеге семьи. Некоторые утверждали, что они инсценировали свою пропажу и сбежали за границу. Однако родственники, включая старшего сына Данила Баталова, опровергли эту версию, заявив, что у родителей не было заграничных паспортов.

Также обсуждалась версия убийства. Некоторые считали, что семья могла столкнуться с браконьерами, но поисковики эту теорию опровергли, указав, что в районе происшествия нет браконьеров, а для перехода через реку с пятилетним ребенком это было бы крайне сложно.

На фоне этих слухов все более вероятной выглядит версия о несчастном случае. Возможно, семья потерялась в лесу, пытаясь найти пропавшую собаку. Это могло привести к травмам, и в условиях ухудшающейся погоды они не смогли вернуться.

Кроме того, слухи о «сенсационном сигнале с телефона» семьи, якобы пойманном 29 сентября, были опровергнуты следственными органами. По данным МЧС, никаких подтверждений этому нет.

На данный момент поиски продолжаются, однако большие надежды на успешный исход пока не оправданы. Уголовное дело ведется по факту пропажи людей, но власти настаивают, что нельзя считать пропавших погибшими до тех пор, пока не будут найдены их тела или доказательства гибели. Семья Усольцевых остается в списке пропавших без вести. Родные, в том числе старший сын Данил, продолжают верить в благополучный исход и надеются на чудо.

