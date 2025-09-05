Появились фотографии погибшей в Киргизии первой команды альпинисток СССР

Появились редкие фотографии первой в СССР женской команды альпинисток, трагически погибшей почти полвека назад на Памире в Киргизии. Снимки, опубликованные KP.RU, напомнили о трагедии 1974 года, когда восемь участниц экспедиции оказались в смертельной ловушке на высоте более 7 тыс. метров.

Девушки поднимались на пик Ленина, однако непогода сорвала все их планы. Сильный снегопад и резкое похолодание заставили группу задержаться на высоте. Связь с альпинистками прервалась, а спасатели, пытавшиеся прорваться к ним, не смогли добраться вовремя.

Трагическим исходом экспедиции стала смерть всех туристок. Эта трагедия вошла в историю советского альпинизма как одна из самых громких и тяжелых.

Интерес к событиям почти 50-летней давности усилился на фоне недавней ситуации с россиянкой Натальей Наговициной. 47-летняя альпинистка 12 августа сломала ногу, взобравшись на пик Победы в Киргизии.

В течение нескольких дней женщину пытались спасти, в частности, с использование вертолета, однако все попытки оказались тщетными. В конце августа власти Киргизии официально объявили о прекращении спасательной операции и признали Наговицину пропавшей без вести.

Ранее появились кадры с дрона, подтверждающие отсутствие признаков жизни у российской альпинистки Натальи Наговициной.