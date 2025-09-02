Кадры с дрона подтвердили смерть альпинистки Натальи Наговициной

Российская альпинистка Наталья Наговицина, 21 день находившаяся на склоне пика Победы со сломанной ногой, погибла — ее тело в палатке зафиксировала камера беспилотника. Следы перемещения или признаки жизни не обнаружены.

47-летняя россиянка Наталья Наговицина погибла на склоне пика Победы в Кыргызстане. Трагедия произошла после того, как 12 августа во время восхождения на пик Хан-Тенгри она получила серьезный перелом ноги и оказалась в ловушке на высоте.

В течение трех недель несколько международных спасательных команд пытались эвакуировать альпинистку. Одна из попыток стоила жизни одному из спасателей. Операцию неоднократно приостанавливали из-за экстремальных погодных условий, сделавших эвакуацию невозможной. Кадры с беспилотника зафиксировали отсутствие жизнедеятельности Наговициной.

Как сообщили эксперты, выжить в таких условиях со сложной травмой было практически нереально. Перед восхождением Наговицина говорила сыну, что для альпиниста остаться в горах — это честь. Ее тело планируют эвакуировать не раньше весны 2026 года из-за сложности доступа к месту трагедии.

Ранее сообщалось о том, что опытный российский альпинист пропал на хребте Аибга.