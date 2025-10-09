Появились новые подробности о сгоревшем заживо ветеране СВО

Олег Иванов — ветеран СВО и экс-чиновник из Смоленской области трагически погиб в Сергиевом Посаде, сгорев в собственном автодоме. Как сообщил портал «МК», он прибыл в Московскую область для прохождения стажировки.

По данным издания, вернувшись из зоны СВО, Иванов активно занимался организацией и отправкой гуманитарной помощи военным. Он планировал вернуться на государственную службу.

Журналисты выяснили, что передвижной дом Иванов приобрел два года назад и закончил обустройство этим летом, оборудовав внутри спальню и санузел. По словам родственников, фургон был очень комфортным. В будущем ветеран планировал путешествовать по России на этом автодоме.

Ранее сообщалось, что СК изучает сгоревший дотла в Подмосковье автомобиль ветерана СВО Иванова.