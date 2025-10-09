Появились новые подробности о сгоревшем заживо ветеране СВО
«МК»: сгоревший заживо ветеран СВО Иванов готовился к стажировке в Подмосковье
Олег Иванов — ветеран СВО и экс-чиновник из Смоленской области трагически погиб в Сергиевом Посаде, сгорев в собственном автодоме. Как сообщил портал «МК», он прибыл в Московскую область для прохождения стажировки.
По данным издания, вернувшись из зоны СВО, Иванов активно занимался организацией и отправкой гуманитарной помощи военным. Он планировал вернуться на государственную службу.
Журналисты выяснили, что передвижной дом Иванов приобрел два года назад и закончил обустройство этим летом, оборудовав внутри спальню и санузел. По словам родственников, фургон был очень комфортным. В будущем ветеран планировал путешествовать по России на этом автодоме.
Ранее сообщалось, что СК изучает сгоревший дотла в Подмосковье автомобиль ветерана СВО Иванова.