Появились новые подробности загадочного исчезновения семьи Усольцевых в тайге

В расследовании дела о пропаже семьи Усольцевых в Красноярском крае появилась новая версия. В комментарии ТАСС руководитель ГСУ СК РФ по краю и Хакасии Алексей Еремин предположил , что россияне могли стать жертвой преступления.

Эта версия рассматривается наряду с первоначальной — о несчастном случае, согласно которой супруги и их несовершеннолетняя дочь могли заблудиться и погибнуть от переохлаждения.

Правоохранители продолжают проводить комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Активно допрашиваются свидетели.

Напомним, супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в поход 28 сентября и вскоре перестали выходить на связь.

Активная фаза поисков с участием более 1,5 тыс. человек из разных регионов России, признанных самыми масштабными в регионе, завершились 12 октября из-за погодных условий.

При осмотре автомобиля Усольцевых туристического снаряжения обнаружено не было, но была найдена крупная сумма денег. Все члены семьи были одеты в легкую одежду.

Телефон главы семьи Сергея Усольцева последний раз выходил в сеть вечером в день пропажи, и его сигнал был зафиксирован на расстоянии примерно 7 км от поселка Кутурчин.

Ранее журналисты узнали, что именно купил Сергей Усольцев в поселке Мина перед исчезновением.