Журналисты узнали, что именно купил Усольцев в поселке Мина перед исчезновением

Согласно данным, опубликованным изданием, речь идет о складном ноже, который обычно берут с собой в туристические походы. Покупка была сделана за день до того, как Сергей Усольцев, его супруга и их пятилетняя дочь отправились в однодневный поход на горный хребет в конце сентября и бесследно пропали.

Журналистам удалось установить, что нож был приобретен в магазине, расположенном в поселке Мина на территории Красноярского края. Это открытие добавляет новый факт к мозаике загадочного исчезновения, по которому уже было выдвинуто несколько противоречивых версий.

Наряду с поисками в тайге, появлялась информация, что похожих на Усольцевых людей видели в Таиланде. Кроме того, свидетели, общавшиеся с семьей перед походом, утверждают, что те двигались не в сторону горы Буратинка, где сосредоточены основные поисковые работы, а в противоположном направлении. Обнаружение факта покупки ножа возвращает фокус внимания к подготовке семьи к походу и обстоятельствам, предшествовавшим их исчезновению в тайге.

Ранее спасатель назвал новую вероятную зону поисков пропавшей семьи Усольцевых.