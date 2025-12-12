Журналисты узнали, что именно купил Усольцев в поселке Мина перед исчезновением
Aif.ru: перед исчезновением Усольцев приобрел складной нож определенного типа
Новая деталь, потенциально способная пролить свет на исчезновение семьи Усольцевых в Красноярском крае, была обнародована в ходе журналистского расследования. Как выяснило издание Aif.ru, накануне рокового похода глава семьи Сергей Усольцев совершил специфическую покупку.
Согласно данным, опубликованным изданием, речь идет о складном ноже, который обычно берут с собой в туристические походы. Покупка была сделана за день до того, как Сергей Усольцев, его супруга и их пятилетняя дочь отправились в однодневный поход на горный хребет в конце сентября и бесследно пропали.
Журналистам удалось установить, что нож был приобретен в магазине, расположенном в поселке Мина на территории Красноярского края. Это открытие добавляет новый факт к мозаике загадочного исчезновения, по которому уже было выдвинуто несколько противоречивых версий.
Наряду с поисками в тайге, появлялась информация, что похожих на Усольцевых людей видели в Таиланде. Кроме того, свидетели, общавшиеся с семьей перед походом, утверждают, что те двигались не в сторону горы Буратинка, где сосредоточены основные поисковые работы, а в противоположном направлении. Обнаружение факта покупки ножа возвращает фокус внимания к подготовке семьи к походу и обстоятельствам, предшествовавшим их исчезновению в тайге.
Ранее спасатель назвал новую вероятную зону поисков пропавшей семьи Усольцевых.