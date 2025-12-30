Появились подробности истории с «попаданием» сумки с миллионами и золотом на балкон

В истории с найденной на балконе элитного жилого комплекса (ЖК) в Москве сумку с миллионами и золотом появились новые детали.

По информации телеграм-канала Baza, 13-летний школьник, выкинувший на соседский балкон сумку со 100 млн руб. и золотыми слитками, вышел на мошенников через платформу для знакомств «Дайвинчик», где познакомился якобы с девушкой.

В процессе общения мальчик много рассказывал о себе и своей семье. В какой-то момент новая знакомая рассказала, что она с Украины, но школьника эта информация не насторожила до одного момента.

В дальнейшем мальчику написал некий Олег Баканов, который в ультимативной форме потребовал немедленно связаться с ним, если подросток передавал какую-либо информацию «украинской стороне». Баканов представился испуганному ребенку сотрудником полиции и заявил, что подростка подозревают в связях с украинскими спецслужбами.

В дальнейшем обработку школьника продолжили уже лже сотрудник ФСБ и фейковый представитель Федеральной налоговой службы (ФНС). Мошенники угрожали арестовать и посадить его родителей, предлагая единственный выход — провести в квартире «обыски».

Под их руководством мальчик сфотографировал все семейные ценности, собрал золотые слитки и крупную сумму денег общим эквивалентом около 100 млн руб. в рюкзак и, по инструкции, выбросил его из окна.

На счастье семьи, рюкзак приземлился не на землю, где его ждали сообщники мошенников, а на балкон квартиры этажом ниже. Обнаружив находку, соседка немедленно вызвала настоящую полицию.

