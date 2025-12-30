Россиянам объяснили, когда водитель может не останавливаться по требованию ГИБДД

Ситуация, когда сотрудник ГИБДД останавливает автомобиль в темное время суток, требует от водителя повышенной внимательности, пишет портал PROГород.

Эксперты напоминают, что сама остановка должна быть безопасной и видимой. Служебный автомобиль инспектора должен находиться на хорошо освещенном участке дороги, быть четко виден и иметь включенные проблесковые маячки.

Если сигнал об остановке подан в полной темноте, без надлежащего освещения, это считается нарушением правил, отмечают юристы. В таком случае водитель имеет право не останавливаться немедленно.

Более безопасным решением будет доехать до ближайшего освещенного участка, поста ДПС или оживленного места. При этом можно позвонить на горячую линию Госавтоинспекции по номеру 102, чтобы сообщить о ситуации и уточнить законность требований.

Если остановка все же произошла, не стоит сразу выходить из машины. Для начала следует приоткрыть окно и попросить инспектора представиться. Сотрудник обязан по первому требованию показать свое служебное удостоверение, назвать должность и причину остановки. Для дополнительной проверки можно позвонить в дежурную часть и уточнить данные этого сотрудника.

Документы, такие как права и свидетельство о регистрации, стоит передавать только после того, как вы убедились в личности инспектора и законности его действий. Водитель имеет полное право задавать уточняющие вопросы и вести аудио- или видеозапись разговора. Главное — сохранять спокойный и уважительный тон, избегая конфликтов.

Юристы отмечают, что под видом сотрудников ГИБДД могут действовать мошенники. Их могут выдать отсутствие форменной одежды, нетипичное поведение «инспектора» и неофициальный вид автомобиля.

