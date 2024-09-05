«Появилось специальное место»: На территории парка Мира в Коломне появилась площадка для выгула собак

На территории одного из самых больших общественных пространств городского округа Коломна завершаются работы по благоустройству. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Так, в парке Мира со стороны улицы Калинина организовано специально оборудованное место для выгула домашних животных площадью более трехсот двадцати квадратных метров. Площадка соответствует всем требованиям: на ней установлено ограждение, специализированные снаряды для дрессировки, уложено безопасное песчаное покрытие.

Для уборки мусора, оставшегося после выгула питомцев, на территории поставили специальный бокс.

Ожидается, что первых четвероногих посетителей собачья площадка примет в день открытия парка Мира