Появилось видео момента падения украинского дрона на подмосковные Люберцы

Напомним, инцидент произошел в районе 4 часов ночи, российские системы ПВО сбили в подмосковных Люберцах боевой украинский беспилотник, летевший к Москве.

Как стало известно «Подмосковье Сегодня», сбитый дрон рухнул над СНТ в районе поселка Коренево на окраине Люберец.

На видео с камер наблюдения зафиксирован момент падения обломков украинского БПЛА. Раздался сильный грохот. В округе у автомашин сработала сигнализация.

Ранее о произошедшем в своем аккаунте в соцсетях проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, предварительно, пострадавших и разрушений нет. На месте находятся региональные экстренные службы.