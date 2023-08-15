«Появятся новые автомобили»: эксперт рассказал, как российский автопром может догнать китайский

Китай может стать крупнейшим поставщиком экспортером автомобилей к концу 2023 года. Об этом сообщает известный американский телеканал со ссылкой на агентство Moody’s.

Автоэксперт Денис Степаненко объяснил, что стремительные успехи китайского автопрома во многом связаны с развитыми технологиями удешевления производства, которые долгое время привлекали зарубежные бренды.

«Многие иностранные бренды производят свои автомобили в Китае, а сам Китай время от времени поглощает европейские корпорации. Например, концерн Geely. Китай исследует чужие технологии и совмещает это со своим опытом дешевого изготовления техники», — пояснил Степаненко в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Развитие китайского автопроизводства часто связывают с ситуацией на нашем рынке. Российские автовладельцы покупают авто из КНР на более выгодных условиях и с большими гарантиями — например, они могут быть точно уверены, что их «железных коней» не отключат от иностранного ПО, как это было недавно с Mercedes-Benz. Но дело не только в этом.

«Успехи Китая связаны не только с ситуацией на российском автомобильном рынке. Китайские производители зашли на все постсоветское пространство. А еще они всегда следят за трендами и даже Tesla пытаются обогнать», — рассказал эксперт.

Степаненко отметил, что российский автопром может догнать китайский, если будет придерживаться определенной стратегии.

«Сейчас российский автопром идет по пути интеграции с иностранными технологиями. У нас всегда так делали. Даже начало советского автопрома было связано с интеграцией технологий Ford. Перспективы очень хорошие, будут развиваться производственные мощности и появятся новые автомобили марок «Москвич» и «Волга», — добавил собеседник.

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