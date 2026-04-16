«Пока не светит». Четырехдневную рабочую неделю в РФ признали невозможной
ФНПР: введение четырехдневной рабочей недели является экономически опасным
Вице-председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), а также ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина в беседе с ТАСС заявила, что переход на четырехдневную рабочую неделю для граждан РФ на данный момент невозможен.
По ее словам, это нововведение не стоит ждать в ближайшее время.
«Ее (четырехдневной рабочей недели. — «Газета») массовое введение в текущих условиях невозможно (хотя возможны локальные эксперименты) и было бы экономически опасно», — подчеркнула эксперт.
