Поклонницу Гуфа жестко избили во время концерта рэпера

Жительница Хабаровска прилетела на концерт любимого исполнителя в Москву, но мероприятие ей испортил неизвестный мужчина.

По предварительной информации, 30-летняя фанатка поссорилась с другим слушателем в зале во время выступления Гуфа. Ссора стала накаляться: неизвестный начал вести себя агрессивно. После этого хабаровчанка достала телефон и пыталась снять поведение оппонента.

Однако мужчина выхватил мобильник у зрительницы, разбил его и жестко ударил по лицу. В результате фанатка покинула концерт на карете скорой помощи. Врачи диагностировали у нее перелом скуловой кости, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на соцсети.

Ситуацией заинтересовались в полиции. Там организовали проверку по факту случившегося, агрессора разыскивают.

Позже на информацию отреагировал и сам Гуф. По его словам, он не видел нападения и конфликта, но пожелал женщине выздоровления.