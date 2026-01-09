«Покров над землей русской». Патриарх Кирилл призвал верующих молиться Богородице о защите страны от врагов

Патриарх Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл обратился к верующим с призывом вознести молитвы Пресвятой Богородице, испрашивая ее заступничества за Россию в непростое время.

В своей проповеди после богослужения в Успенском соборе Московского Кремля, приуроченного к празднику Собора Пресвятой Богородицы, патриарх подчеркнул особую роль Богородицы в судьбе русского народа. Он напомнил, что многие главные храмы и самые чтимые обители на Руси исторически были освящены в ее честь.

Обращаясь к теме внешних угроз, Патриарх Кирилл призвал молиться о том, чтобы враждебные планы, направленные против страны, не были осуществлены. Он выразил надежду, что Россия пребудет государством, твердо исповедующим христианскую веру.

«Будем молиться Царице Небесной, чтобы она свой покров не отнимала от земли русской... чтобы никакое ополчение, ополчившееся на нас, не достигло своих целей», – сказал патриарх.

Ранее патриарх Кирилл заявил о том, что в России зарождается сверхцивилизация.