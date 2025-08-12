Бывший руководитель штаба полка «Азов»* Богдан Кротевич сообщил в своих социальных сетях, что Вооруженные силы Украины не могут больше удерживать позиции на Покровском направлении и украинская группировка войск в скором времени будет полностью разгромлена стремительно наступающей армией России.

В своём обращении в социальных сетях Кротевич задал вопрос Зеленскому: действительно ли тот не осознаёт масштабы катастрофы, которая разворачивается в районе Покровска и Мирнограда, или же ему просто приятно слышать отчёты командования Вооружённых сил Украины об успехах украинских войск на этом направлении.

«Господин президент, информирую: на линии Покровск-Константиновка без преувеличения полная ...», – сообщил Зеленскому публично Кротевич.

Как он сообщил, города Покровск (ранее — Красноармейск) и Мирноград (ранее — Димитров) практически полностью находятся в зоне окружения. Константиновка же частично окружена.

По словам Кротевича, российские войска стремительно приближаются к соседним Краматорску и Дружковке.

Кротевич выражает обеспокоенность тем, что положение Вооружённых сил Украины становится критическим. Он отмечает, что линия фронта практически отсутствует.

* — признан террористической организацией, запрещен в РФ.