21 мая: что нельзя делать на Ивана Долгого, чтобы не остаться без урожая

21 мая Русская православная церковь воздает почести апостолу Иоанну Богослову — одному из самых приближенных учеников Иисуса Христа, очевидцу евангельских событий и создателю богословских текстов, вошедших в Новый Завет. В народном календаре эта дата известна как Иван Долгий, Иван Пшеничный либо Оберег Нивы, сообщает Агентство новостей «Доступ».

В этот период крестьянские работы шли от зари до темноты: необходимо было успеть засеять пшеницу и рожь. Отсюда и произошли названия. Предки говаривали: «Запрягай кобылицу и паши землю под пшеницу».

В семьях с достатком пекли пироги и хлеб из пшеничной муки. Одну часть выносили в поле — так благодарили землю за грядущий урожай. Другую раздавали бедным, странникам и нищим, причем это доверяли самому старшему в доме. В пирожки запекали монетку, пуговицу, варенье или перец. Согласно поверьям, тому, кому попадется кусочек с «сюрпризом», весь год будет сопутствовать удача.

Еще одно имя праздника — Оберег Нивы. В этот день крестьяне совершали особые обряды, чтобы защитить поля и посевы. Они просили ветер не ломать всходы, холодный дождь — не обрушиваться на землю, а тепло — прийти скорее.

Под строгим запретом находились гадания и любые магические действия: считалось, что они навлекают беду и череду несчастий. Не разрешалось ходить в грязной или неопрятной одежде — такой вид, по поверьям, открывал дорогу болезням и бедам. Запрещалось предаваться унынию, жаловаться и плакать без веской причины — иначе печаль надолго поселялась в доме.

Нельзя было вредить растениям, ломать ветки, топтать грядки, а также оставлять маленьких детей без присмотра — злые силы могли напугать ребенка. Лень и откладывание важных полевых работ тоже осуждались: это сулило бедность. Генеральная уборка или ремонт 21 мая, по народным представлениям, притягивали неприятности. Гостей из дома в этот день не отпускали с пустыми руками, а двери держали закрытыми, чтобы счастье не улетучилось. Стирка и глажка попали под запрет: верили, что вода может отнять здоровье.

Приметы дня: багровое небо с утра — к дождю; ясная погода 21 мая предвещает скудный урожай грибов летом, а дождь — грибное изобилие; алый закат обещает хорошую погоду на ближайшие дни; зацвела черемуха — пора сеять пшеницу; радуга утром — к дождю, вечером — к вёдру.

В праздник было принято беречь теплую атмосферу в семье, угощать каждого встречного и не отказывать нуждающимся в поддержке. Этот день связывали с севом и надеждой на будущий урожай, тогда как резкие слова, жадность и равнодушие, по поверьям, притягивали беды и нужду.

