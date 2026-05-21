Лидер «Спартака» может пропустить финал Кубка России с «Краснодаром»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко рискует не сыграть в суперфинале Кубка России с «Краснодаром», сообщает Metaratings.ru.

По данным портала, аргентинец не тренировался с командой из-за повреждения.

Барко был в заявке на матч 30-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо», но на поле так не вышел. Без него атака «Спартака» выглядела пресно, красно-белые не смогли забить (0:0) и упустили шанс завоевать бронзовые медали.

Эсекьель Барко перешел в «Спартак» в июле 2024 года и с первого же матча показал себя лидером команды. В этом сезоне в активе аргентинского хавбека 36 матчей за «Спартак» в чемпионате и Кубке России, в которых он забил восемь мячей и сделал восемь ассистов.

Ранее сообщалось, что переговоры «Спартака с Барко о новом контракте зашли в тупик.