«Вегас» повел в серии с «Колорадо» в полуфинале Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стартовала полуфинальная серия между «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс». В первом матче «Рыцари» одержали гостевую победу в Денвере со счетом 4:2.

В середине первого периода счет открыл защитник «Вегаса» Дилан Коглан, а вскоре лучший снайпер плей-офф Павел Дорофеев удвоил результат после великолепного паса Митча Марнера. Россиянин забросил уже десятую шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. В начале третьего периода Бретт Хауден довел счет до разгромного.

Надежду на спасение «Лавинам» подарил Валерий Ничушкин. Российский форвард красиво завершил атаку, которую же сам начал, протащив шайбу через всю площадку и обыгравшись с Россом Колтоном. За 2:20 до конца капитан «Колорадо» Габриэль Ландескуг в большинстве сократил счет до минимума. «Эвеланш» сняли вратаря и пропустили в пустые ворота от Ника Дауда.

«Вегас» повел в серии 1-0. В финале Восточной конференции сыграют «Карлина» Александра Никишина и Андрея Свечникова и «Монреаль» Ивана Демидова.