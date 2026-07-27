Полчаса на засыпание и три месяца мучений: сомнолог Бузунов четко обозначил, когда пора бежать к врачу

По его словам, о расстройстве можно говорить, если засыпание длится дольше 30 минут, ночные пробуждения затягиваются более чем на полчаса, либо человек просыпается минимум на 30 минут раньше будильника и не может снова уснуть — и такое состояние сохраняется от трех месяцев.

Специалист отметил, что пациенты часто путают сонливость с усталостью. Истинная сонливость — это когда человек садится или ложится и засыпает, даже не планируя. Если же глаза закрываются, но уснуть не получается — это не сонливость. При этом плохой сон сам по себе не болезнь, а симптом десятков возможных проблем: от апноэ и синдрома периодических движений конечностей до тревожно-депрессивных состояний, дефицита железа и магния, гипертиреоза или банального нарушения гигиены сна. Одна бессонная ночь повода для тревоги не дает, но если эпизоды повторяются три и более раз в неделю дольше трех месяцев — это сигнал для визита к сомнологу.

Бузунов предостерег от самолечения снотворными, мелатонином и травяными сборами. По его словам, мелатонин — не снотворное, а регулятор циркадных ритмов, и в обычные дни прием дополнительной дозы дает лишь эффект плацебо. Однако препарат действительно работает при смене часовых поясов, сменном графике и социальном джетлаге, когда нужно заснуть в непривычное для организма время, например с воскресенья на понедельник после пересыпа в выходные.