В Подмосковье опубликовали актуальный донорский светофор

Московский областной центр крови опубликовал актуальный донорский светофор, в Подмосковье ищут доноров с I отрицательной группой крови. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«II и IV отрицательные группы также нуждаются в пополнении запасов. Только регулярное донорство позволяет избежать дефицита и гарантирует, что донорская кровь будет оперативно использована в тот самый момент, когда счет идет на секунды», — отметила заведующая экспедицией с центром управления запасами компонентов крови областного центра крови Анастасия Федорова.

В ведомстве напомнили, что донорами могут стать все желающие старше 18 лет, у которых нет медицинских противопоказаний. При себе нужно иметь оригинал паспорта гражданина РФ, СНИЛС, при необходимости — подтверждение временной регистрации (при отсутствии постоянной в любом субъекте РФ). Доноры получат денежную компенсацию на питание ₽1106, справку для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы.

Напомним, что сдать кровь можно по центре, его подразделениях, а также в рамках выездных донорских акций в Подмосковье.

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