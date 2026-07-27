С 1 августа вырастут пенсии, изменятся правила больничных и налоговых уведомлений

С 1 августа в России вступает в силу сразу несколько важных изменений. Часть нововведений затронет практически каждого — от работающих пенсионеров до пользователей портала «Госуслуги», другие коснутся бизнеса, который столкнется с новыми требованиями к отчетности и маркировке товаров. О том, какие правила начинают действовать уже в ближайшие дни и кому стоит обратить на них особое внимание, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Пенсии пересчитают автоматически

Главным изменением для миллионов россиян станет августовский перерасчет пенсий. Работающим пенсионерам Социальный фонд автоматически увеличит выплаты с учетом пенсионных коэффициентов, заработанных в 2025 году. Максимальная прибавка составит ₽470,28 в месяц. Тем, кто получает накопительную пенсию, выплаты проиндексируют на 17,3%, а участникам программы долгосрочных накоплений и тем, кто направил на эти цели средства материнского капитала, прибавят 19,3%.

Самозанятым оплатят больничные

Еще одно нововведение касается самозанятых. Те, кто с начала года добровольно перечислял страховые взносы в Социальный фонд на случай временной нетрудоспособности, впервые смогут получить выплаты по больничному листу. Размер пособия будет зависеть от стажа, суммы уплаченных взносов и продолжительности участия в программе.

Налоговые уведомления придут через «Госуслуги»

Изменятся и налоговые уведомления. Теперь они автоматически появятся в личном кабинете на портале «Госуслуги» у пользователей с подтвержденной учетной записью. Дополнительно подключать сервис больше не потребуется. Тем, кто не пользуется электронными сервисами, документы продолжат направлять по почте.

Новые правила маркировки товаров

Для бизнеса с августа расширяется система обязательной маркировки «Честный знак». Новые требования распространяются на ряд мясной продукции, включая колбасы, паштеты, готовые блюда и мясные консервы. Одновременно прекращается продажа немаркированных остатков некоторых товаров легкой промышленности.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Эльвира Сафина ]

Новая форма налоговой декларации

Также вступает в силу новая форма единой упрощенной налоговой декларации. Она предназначена для компаний и индивидуальных предпринимателей, которые в отчетном периоде не вели деятельность и не имели движения средств по счетам. Старые бланки использовать больше нельзя.

Контроль за сервисами рассрочки усилят

Еще одно изменение касается сервисов рассрочки. Банк России получает дополнительные полномочия по контролю за их работой. Регулятор сможет выдавать предписания об устранении нарушений, ограничивать деятельность операторов и при необходимости исключать их из специального реестра.

«Гаражную амнистию» продлили

При этом некоторые ранее обсуждавшиеся изменения оказались не такими, как ожидалось. Например, «гаражную амнистию», срок действия которой заканчивался в конце августа, решили продлить сразу на пять лет — теперь оформить гараж и земельный участок по упрощенной схеме можно до 1 сентября 2031 года.